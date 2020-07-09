2020-07-09T20:54:55+03:00
Общество

В некоторых районах Ростовской области по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность

Спасатели порекомендовали воздержаться от разведения костров
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области сохраняется высокий уровень пожароопасностиВ Ростовской области сохраняется высокий уровень пожароопасностиФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростовской области сохраняется высокий класс пожароопасности.

С 10 по 12 июля есть опасность возникновения пожаров пятого класса в юго-восточных, местами северо-западных, центральных, южных районах региона и Приазовье, в том числе в Ростове-на-Дону. Четвертый класс пожароопасности сохранится в большинстве территорий Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Спасатели в связи с этим объявили штормовое предупреждение и посоветовали местным жителям воздержаться от разведения костров на природе. Кроме того, стоит быть внимательным при обращении с огнем.

- Главное управление МЧС по Ростовской области также просит дончан не бросать в лесу горящие спички или не затушенные окурки. Запрещено также выжигать камыш и сухую траву, - говорится в сообщении.

При возникновении чрезвычайного происшествия необходимо обращаться по телефонам: со стационарного «01» или с мобильного «101»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС: в Ростовской области ожидается высокая пожароопасность.

Людям стоит отказаться от разведения костров.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девушка-подросток утонула в Ростовской области
Новое приобретение "Ростова": в донской футбольный клуб переходит японский полузащитник
В некоторых районах Ростовской области по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность
В донских аптеках изъяли партию некачественных лекарств
Жители донской столицы пожаловались на опасный для жизни перекресток
Руководство ФК "Ростов" отклонило предложение о продаже Элдора Шомуродова в бельгийский "Гент"
Ростовская АЭС: в городе атомщиков будет построена новая современная школа
Стив Джобс на донской земле: в Ростове появилось необычное граффити
В Ростове автобус сбил 10-летнего мальчика : школьник в больнице
На Ставрополье молодая мама пыталась продать ребенка за 50 тысяч рублей
В многоэтажке Ростова из кранов пошла вода с песком
Ростовчане пожаловались на полчища крыс возле детского сада
Донские предприятия задолжали банкам больше 600 миллиардов рублей
Губернатор Василий Голубев раскритиковал коронавирусные меры и общественный транспорт в Ростове
Как преобразить свой интерьер и создать стильный дизайн?
На Дону при ДТП перевенулась машина: пострадал грудничковый ребенок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил о действии «масочного режима»
«Ростелеком» в Ростовской области обеспечивает видеонаблюдение за проведением ЕГЭ в 131 школе