В некоторых районах Ростовской области по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность

9 Июль 2020 2020-07-09T20:54:55+03:00

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В Ростовской области сохраняется высокий класс пожароопасности.

С 10 по 12 июля есть опасность возникновения пожаров пятого класса в юго-восточных, местами северо-западных, центральных, южных районах региона и Приазовье, в том числе в Ростове-на-Дону. Четвертый класс пожароопасности сохранится в большинстве территорий Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Спасатели в связи с этим объявили штормовое предупреждение и посоветовали местным жителям воздержаться от разведения костров на природе. Кроме того, стоит быть внимательным при обращении с огнем.

- Главное управление МЧС по Ростовской области также просит дончан не бросать в лесу горящие спички или не затушенные окурки. Запрещено также выжигать камыш и сухую траву, - говорится в сообщении.

При возникновении чрезвычайного происшествия необходимо обращаться по телефонам: со стационарного «01» или с мобильного «101»

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ИСТОЧНИК KP.RU