Девушка-подросток утонула в Ростовской области

9 Июль 2020 2020-07-09T22:25:07+03:00

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На пруду в Ростовской области утонула школьница.

Погибшей оказалась девушка-подросток из города Донецка донского региона. ЧП произошло 8 июля.

- 16-летняя девушка находилась с матерью на базе отдыха в Каменском районе. Там она купалась в местном пруду, прыгала в воду с дерева. После одного из таких экстремальных погружений подросток не выплыла на поверхность, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Приехавшим медикам так и не удалось вернуть к жизни погибшую.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU