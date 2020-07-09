2020-07-09T22:25:07+03:00
Происшествия

Девушка-подросток утонула в Ростовской области

Школьница отдыхала на берегу местного пруда
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области утонула школьницаВ Ростовской области утонула школьницаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

На пруду в Ростовской области утонула школьница.

Погибшей оказалась девушка-подросток из города Донецка донского региона. ЧП произошло 8 июля.

- 16-летняя девушка находилась с матерью на базе отдыха в Каменском районе. Там она купалась в местном пруду, прыгала в воду с дерева. После одного из таких экстремальных погружений подросток не выплыла на поверхность, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Приехавшим медикам так и не удалось вернуть к жизни погибшую.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону в роднике парень утонул, спасая детей.

Юноша ценой собственной жизни заплатил за жизнь других.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девушка-подросток утонула в Ростовской области
Новое приобретение "Ростова": в донской футбольный клуб переходит японский полузащитник
В некоторых районах Ростовской области по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность
В донских аптеках изъяли партию некачественных лекарств
Жители донской столицы пожаловались на опасный для жизни перекресток
Руководство ФК "Ростов" отклонило предложение о продаже Элдора Шомуродова в бельгийский "Гент"
Ростовская АЭС: в городе атомщиков будет построена новая современная школа
Стив Джобс на донской земле: в Ростове появилось необычное граффити
В Ростове автобус сбил 10-летнего мальчика : школьник в больнице
На Ставрополье молодая мама пыталась продать ребенка за 50 тысяч рублей
В многоэтажке Ростова из кранов пошла вода с песком
Ростовчане пожаловались на полчища крыс возле детского сада
Донские предприятия задолжали банкам больше 600 миллиардов рублей
Губернатор Василий Голубев раскритиковал коронавирусные меры и общественный транспорт в Ростове
Как преобразить свой интерьер и создать стильный дизайн?
На Дону при ДТП перевенулась машина: пострадал грудничковый ребенок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил о действии «масочного режима»
«Ростелеком» в Ростовской области обеспечивает видеонаблюдение за проведением ЕГЭ в 131 школе