В донской столице иномарка снесла два авто и врезалась в столб

10 Июль 2020 2020-07-10T09:11:47+03:00

В Ростове иномарка снесла две машины и врезалась в столб. Фото: DonDay.ru

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В центре Ростова иномарка снесла два автомобиля, а затем и сама влетела в столб.

Инцидент произошел на проспекте Буденновском в районе Центрального рынка вчера, 9 июля, около шести часов вечера. Портал DonDay.ru сообщает, что легковой автомобиль зеленого цвета при повороте врезался в белую иномарку. От сильного удара первую машину отбросило в сторону. Она задела припаркованный рядом автомобиль, а затем и сама врезалась в столб.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности водителей поврежденных машин. Экспертам еще предстоит оценить размер нанесенного ущерба.

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Среди людей пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU