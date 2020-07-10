2020-07-10T19:02:39+03:00
Происшествия

В аварии под Ростовом пострадали три человека и двое погибли

Один из пострадавших четырехлетний ребенок
Виктория Никитина
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ДТП под Ростовом унесло жизни двух человекДТП под Ростовом унесло жизни двух человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На трассе под Ростовом столкнулись два легковых автомобиля.

Инцидент произошел в Матвеево-Курганском районе. В результате столкновения два человека скончались на месте происшествия и еще трое пострадали.

- По предварительной информации, водитель Hyundai ix35, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении автомобилю Hyundai Sonata, который двигался по главной дороге. В результате столкновения погибли две женщины - водитель и пассажир Hyundai ix35. Пострадали водитель и пассажиры Hyundai Sonata, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Стоит отметить, что одним из пострадавших является четырехлетний ребенок. Малыш был надежно пристегнут в детском кресле. Это и помогло ему избежать серьезных травм. Все пострадавшие были госпитализированы приехавшими медиками скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства ДТП.

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Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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