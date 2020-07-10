2020-07-10T19:39:13+03:00
Происшествия

Житель Дагестана избил и ограбил подростка в центре донской столицы

Мужчина украл у школьника музыкальную колонку
Виктория Никитина
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В Ростове житель Дагестана избил и ограбил школьникаВ Ростове житель Дагестана избил и ограбил школьникаФото: "КП" Архив
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В донской столице жителя Дагестана заподозрили в ограблении подростка.

В ходе следствия удалось выяснить, что 26-летний молодой человек родом из Дагестана 8 июля на улице Береговой напал на 17-летнего подростка. Злоумышленник нанес школьнику несколько ударов кулаком в голову, а затем похитил у него музыкальную колонку стоимостью 2500 рублей. После этого он скрылся с мета преступления. Но правоохранителям все-таки удалось найти его и задержать.

- Он подозревается в совершении преступления по статье 161 УК РФ "Грабеж". Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Сейчас по факту преступления ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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