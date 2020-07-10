2020-07-10T20:16:13+03:00
Спорт

Матч "Рубина" и "Ростова" перенесен из-за большой нагрузки на систему VAR

Игра состоится 16 июля
Виктория Никитина
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Матч "Рубина" и "Ростова" перенесли на 16 июляМатч "Рубина" и "Ростова" перенесли на 16 июля
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Матч 29-го тура РПЛ «Рубина» против «Ростова» перенесен из-за системы VAR.

О переносе игры сообщили на официальном сайте лиги. Это решение приняли из-за возникших сложностей с организацией работы системы видеопомощи арбитрам (VAR). По этой же причине перенесли и матч в Москве между «Локомотивом» и ЦСКА.

- Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура. Для функционирования системы на всех матчах финального отрезка сезона РПЛ согласовала переносы матчей с клубами, после чего вышла с обращением в Российский футбольный союз. Бюро исполкома РФС рассмотрело предложение РПЛ и внесло изменение в календарь - два матча 29-го тура были перенесены на 16 июля. «Рубин» и «Ростов» сыграют 16 июля в 18.00, московское дерби «Локомотива» и ЦСКА начнется в 20.30, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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