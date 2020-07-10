В Ростове ветеран ВОВ отпраздновала 100-летний юбилей

10 Июль 2020 2020-07-10T21:37:37+03:00

Женщина прошла всю войну в должности старшей медицинской сестры

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Лейтанант медицинской службы Мария Савенко сегодня отпраздновала 100-летний юбилей.

Женщина прошла всю Великую Отечественную войну. На фронте она была медсестрой. Поздравить ее с праздником приехали начальник 1602-го военного клинического госпиталя Валерий Кокоев и военком Ростовской области Игорь Егоров.

- От командования Южного военного округа и коллектива военного госпиталя офицеры пожелали фронтовой медсестре крепкого здоровья, бодрости духа, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Мария Савенко всю Великую Отечественну состояла на службе в действующей армии в должности старшей медицинской сестры в сортировочно-эвакуационном военном госпитале №1602. Тогда он входил в состав 56-й армии.

За спасение жизней множества солдат Мария Савенко была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и многими другими.

Мария Андреевна в своей жизни воспитала двух дочерей. Сейчас она уже имеет четверых внуков и пятерых правнуков.

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ИСТОЧНИК KP.RU