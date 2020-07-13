Кошачьи лемуры в зоопарке обрели новый дом
В Ростовском-на-Дону зоопарке семейство кошачьих лемуров обрело новый дом.
Зверьков перевели в новый вольер. Летняя экспозиция животных наполнилась новыми игрушками, канатами, деревянными сооружениями для лазанья, водоёмом и зеленым газоном. Напомним, что в зоопарке на данный момент проживает целая семья кошачьих лемуров: Флора, Фауна, Фиалка и Стивен.
- Новые представители быстро освоились в новом доме и наслаждаются летней погодой, - говорится в официальном сообществе ростовского зоопарка
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Детеныши находятся на искусственном вскармливании.
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ИСТОЧНИК KP.RU