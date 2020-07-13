2020-07-13T14:22:55+03:00
Общество

Кошачьи лемуры в зоопарке обрели новый дом

Сейчас зверьки наслаждаются летней погодой
Виктория Никитина
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В ростовском зоопарке лемуров перевели в летний вольерВ ростовском зоопарке лемуров перевели в летний вольер
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В Ростовском-на-Дону зоопарке семейство кошачьих лемуров обрело новый дом.

Зверьков перевели в новый вольер. Летняя экспозиция животных наполнилась новыми игрушками, канатами, деревянными сооружениями для лазанья, водоёмом и зеленым газоном. Напомним, что в зоопарке на данный момент проживает целая семья кошачьих лемуров: Флора, Фауна, Фиалка и Стивен.

- Новые представители быстро освоились в новом доме и наслаждаются летней погодой, - говорится в официальном сообществе ростовского зоопарка

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Детеныши находятся на искусственном вскармливании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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