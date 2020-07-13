2020-07-13T14:47:14+03:00
Происшествия

В Ростове разыскивают похитившую дорогие лекарства местную жительницу

Сотрудники посоветовали женщине решить проблему по-хорошему
Виктория Никитина
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Ростовчанка похитила дорогостоящие лекарства из аптеки. Фото: соцсетиРостовчанка похитила дорогостоящие лекарства из аптеки. Фото: соцсети
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В одной из аптек в северном микрорайоне города ростовчанка похитила дорогостоящий товар.

Инцидент произошел вчера, 12 июля около половины девятого вечера на улице Королева в районе дома 21/32. Женщина под видом покупательницы вошла в аптеку. Она подошла к открытой полке с медикаментами, взяла несколько коробочек с препаратами и положила их себе в сумку, после чего она скрылась с места преступления.

Общая сумма похищенного составила пять тысяч рублей. Сотрудники аптеки уже обратились с заявлением в полицию. Но через соцсети они все-таки предложили урегулировать вопрос мирным путем.

- Просьба, кто знает эту женщину, передать ей, что у неё есть срок до 20 июля вернуть деньги за украденный товар. Так как в понедельник будет возбуждено уголовное дело! - написала в одном из городских пабликов соцсети сотрудница аптеки.

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По факту возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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