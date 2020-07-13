В одном из микрорайонов Ростова вспыхнула высоковольтная линия

13 Июль 2020 2020-07-13T15:28:46+03:00

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В микрорайоне Александровка донской столицы минувшей ночью вспыхнула высоковольтная линия.

Инцидент произошел на проспекте 40-летия Победы, 316. По неизвестной причине во время сильнейшей грозы в самом конце микрорайона местные жители сначала услышали жуткий треск, а через несколько минут уже заметили пламя.

По словам очевидцев, огонь охватил вышку и дерево. Пожарных вызвали жители окрестных домов. Но к моменту приезда огнеборцев пламя уже было потушено дождем.

- Пожарная команда поела с дерева печёной жердёлы и уехала восвояси. Несмотря на пожар, свет в домах не отключался, - написал кто-то из свидетелей произошедшего в одном из городских пабликов соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU