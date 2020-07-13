На трассе под Ростовом погиб водитель иномарки

13 Июль 2020 2020-07-13T16:02:07+03:00

В Ростовской области водитель иномарки погиб, врезавшись в отбойник. Фото: соцсети

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На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло ДТП с участием иномарки.

Авария случилась на автодороге Ростов - Новочеркасск. По неизвестной пока причине иномарка Hyundai Solaris врезалась в отбойник. Машина получила сильные механические повреждения, а сам водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.

Проезжающие мимо автовладельцы сфотографировали последствия аварии. Снимки были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи незамедлительно прокомментировали произошедшее.

"Сочувствую его близким, они в шоке сейчас...", "Короновирус - меньшая из наших проблем, ДТП ежедневно уносят жизни людей в большем объеме", "Подушки не сработали что ли?", "Сколько аварий за последние дни", - написали ростовчане.

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Скончался еще один участник страшного ДТП около Ростова.

Список погибших вырос до пяти человек, в их числе – ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU