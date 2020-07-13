2020-07-13T16:02:07+03:00
Происшествия

На трассе под Ростовом погиб водитель иномарки

Машина влетела в отбойник
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области водитель иномарки погиб, врезавшись в отбойник. Фото: соцсетиВ Ростовской области водитель иномарки погиб, врезавшись в отбойник. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло ДТП с участием иномарки.

Авария случилась на автодороге Ростов - Новочеркасск. По неизвестной пока причине иномарка Hyundai Solaris врезалась в отбойник. Машина получила сильные механические повреждения, а сам водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.

Проезжающие мимо автовладельцы сфотографировали последствия аварии. Снимки были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи незамедлительно прокомментировали произошедшее.

"Сочувствую его близким, они в шоке сейчас...", "Короновирус - меньшая из наших проблем, ДТП ежедневно уносят жизни людей в большем объеме", "Подушки не сработали что ли?", "Сколько аварий за последние дни", - написали ростовчане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скончался еще один участник страшного ДТП около Ростова.

Список погибших вырос до пяти человек, в их числе – ребенок.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области рецидивист соблазнился небольшим капиталом нового знакомого
Ростовчанка потеряла 140 тысяч рублей, поверив злоумышленнику
На трассе под Ростовом погиб водитель иномарки
В одном из микрорайонов Ростова вспыхнула высоковольтная линия
В Ростове разыскивают похитившую дорогие лекарства местную жительницу
ФК «Ростов» обеспечил себе место в Лиге Европы
Кошачьи лемуры в зоопарке обрели новый дом
В водоеме в Ростовской области произошла массовая гибель рыбы
В ФК "Ростов" опровергли слухи об уходе Карпина и президенте клуба Арутюнянца
Вход на пляж на Соленом озере под Ростовом стал стоить 50 рублей
В Ростове в автобусах снова начали проверять соблюдение масочного режима
Футболист «Ростова» Роман Еременко пропустил матчи из-за последствий коронавируса
В Ростовской области двухлетний ребенок сгорел в автомобиле
В Ростовской области алабай оторвал глаз трехлетнему малышу
На готовивших теракты боевиков в Ростове-на-Дону завели уголовное дело
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
Слесарь Ростовской АЭС Станислав Олешкевич признан лучшим по профессии
Регоператор ГК «Чистый город» обновил контейнеры на ул. Панова в Ростове-на-Дону
ПСБ стал официальным партнером Российской Федерации Баскетбола
У игроков «Уфы» заподозрили коронавирус после матча с «Ростовом»