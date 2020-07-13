На трассе под Ростовом погиб водитель иномарки
На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло ДТП с участием иномарки.
Авария случилась на автодороге Ростов - Новочеркасск. По неизвестной пока причине иномарка Hyundai Solaris врезалась в отбойник. Машина получила сильные механические повреждения, а сам водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.
Проезжающие мимо автовладельцы сфотографировали последствия аварии. Снимки были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи незамедлительно прокомментировали произошедшее.
"Сочувствую его близким, они в шоке сейчас...", "Короновирус - меньшая из наших проблем, ДТП ежедневно уносят жизни людей в большем объеме", "Подушки не сработали что ли?", "Сколько аварий за последние дни", - написали ростовчане.
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Скончался еще один участник страшного ДТП около Ростова.
Список погибших вырос до пяти человек, в их числе – ребенок.
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ИСТОЧНИК KP.RU