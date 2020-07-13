Ростовчанка потеряла 140 тысяч рублей, поверив злоумышленнику

13 Июль 2020 2020-07-13T16:25:09+03:00

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В Ростове разыскивают очередного кибермошенника.

В полицию обратилась 29-летняя местная жительница, которая сообщила, что ей на телефон поступил звонок с неизвестного московского номера. На том конце провода неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что кто-то попытался снять с ее карты крупную сумму денег. Лже-сотрудник предложил девушке защитить ее накопления, но для этого она должна была продиктовать все данные своей банковской карты, включая секретный код и пароль из поступившего смс-сообщения.

Ростовчанка выполнила все указания злоумышленника, после чего с ее счета были списаны 140 тысяч рублей. Девушка поняла, что стала жертвой мошенника и чтобы сохранить остаток средств, немедленно заблокировала карту.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Найти злоумышленника пока не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU