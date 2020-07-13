В Ростовской области рецидивист соблазнился небольшим капиталом нового знакомого

13 Июль 2020 2020-07-13T16:50:47+03:00

В безлюдной подворотне он похитил у приятеля 15 тысяч рублей

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В ходе следствия стало известно, что в Тарасовском районе один из местных жителей познакомился с другим возле одного из кафе, вместе они решили выпить кофе. Когда же 25-летний злоумышленник заметил, что его новый знакомый достает из пакета деньги, чтобы расплатиться за обед, а сдачу кладет обратно, он принял решение проследить за потенциальной жертвой. Он выждал время и в тот момент, когда рядом никого не было, грабитель подбежал, выхватил у приятеля пакет и скрылся с места преступления. Общая сумма похищенного составила более 15 тысяч рублей.

Потерпевший незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции. Позже стало известно, что ранее он уже был судим за хранение наркотиков и угрозу убийством. Но часть похищенных денег полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Подозреваемых задержали по горячим следам.

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ИСТОЧНИК KP.RU