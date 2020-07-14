Дончанина приговорили к 18 годам колонии за убийство таксиста и ограбление

14 Июль 2020 2020-07-14T08:33:26+03:00

В Ростовской области местный житель получил срок за убийство и ограбление Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

Житель Новочеркасска приговорен к длительному сроку по обвинению в убийстве таксиста и ограблению шиномонтажной мастерской.

22-летний дончанин еще в марте 2019 года проник в шиномонтажную мастерскую и похитил оттуда деньги и некоторое имущество. Общая сумма похищенного составила 24 тысячи рублей.

Через несколько дней после совершения ограбления, злоумышленник решил проехаться на такси, но платить за проезд он не собирался. Вместо этого дончанин нанес водителю несколько ножевых ранений. Таксист скончался на месте происшествия от полученных травм. Уроженец Новочеркасска перегнал автомобиль убитого на другую улицу, а затем похитил у него телефон и сумку и скрылся с места преступления.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За зверское убийство жены дончанин шесть лет проведет в колонии строгого режима.

Причиной расправы стала ревность.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU