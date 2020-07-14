Легла на дорогу и попала в аварию: в Ростове-на-Дону машина переехала женщину

14 Июль 2020 2020-07-14T11:28:03+03:00

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Странное ДТП с летальным исходом произошло 11 июля в Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова. Как рассказали очевидцы, женщина вышла на дорогу, и, по всей видимости, заснула прямо на магистрали.

Так как все происходило ночью, водитель не увидел ее и совершил наезд. В результате 55-летня женщина скончалась.

- По данному факту проводится проверка. Авария произошла в половине третьего утра. Водителю, который наехал на женщину, 29 лет,- сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что на Дону во время аварии с машиной «скорой помощи» пострадали четыре человека. Двое из них – сотрудники медицинской службы.

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В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека, включая двух медиков. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU