Легла на дорогу и попала в аварию: в Ростове-на-Дону машина переехала женщину
Странное ДТП с летальным исходом произошло 11 июля в Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова. Как рассказали очевидцы, женщина вышла на дорогу, и, по всей видимости, заснула прямо на магистрали.
Так как все происходило ночью, водитель не увидел ее и совершил наезд. В результате 55-летня женщина скончалась.
- По данному факту проводится проверка. Авария произошла в половине третьего утра. Водителю, который наехал на женщину, 29 лет,- сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что на Дону во время аварии с машиной «скорой помощи» пострадали четыре человека. Двое из них – сотрудники медицинской службы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Дону во время ДТП со "скорой" пострадали четыре человека
Водитель авто не справился с управлением и врезался в спецтранспорт
В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека, включая двух медиков. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU