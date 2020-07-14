В Ростовской области среди бела дня украли девушку

14 Июль 2020 2020-07-14T11:44:57+03:00

Ее затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении

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Сегодня, 14 июля, в Азове Ростовской области похитили человека. Как рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ЧП произошло днем.

По предварительным данным, 17-летний парень на красной «семерке» подъехал к прохожей, выскочил из салона, затолкал девушку в машину и скрылся.

Полиция выясняет детали случившегося. Не исключено, что таким образом парень просто хочет попасть с дамой в ЗАГС.

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В Ростовской области трое знакомых похитили человека

Они вывезли его в ближайшую лесполосу в багажнике и закопали

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту похищения человека. Как рассказали в региональной прокуратуре, инцидент произошел в донском хуторе Большая Таловка.

- По версии следствия, в октябре этого года 38-летний мужчина вместе с тремя знакомыми выпивали, - сообщили в надзорном ведомстве. - Между ними возник конфликт на бытовой почве. В итоге двое подозреваемых избили потерпевшего, загрузили его в автомобиль и на машине, под управлением третьего участника застолья вывезли в лесополосу недалеко от хутора.

ИСТОЧНИК KP.RU