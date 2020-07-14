2020-07-14T15:11:40+03:00
Общество

На Дону в этом году четыре ребенка погибли при пожарах

Часто причиной возгорания становится неосторожное обращение с огнем
Дадаян Давид
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Спасатели не всегда могут спасти всех кто оказался в горящем здании.Спасатели не всегда могут спасти всех кто оказался в горящем здании.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростовской области с начала 2020 года в результате пожаров скончались четыре ребенка. Пугающую статистику озвучил заместитель начальника донского МЧС Владимир Устин во время конференции в «Интерфаксе».

Он отметил, что в основной массе случаев трагедии возникают из-за того, что родители оставляют малышей без присмотра. Устин обратился ко всем с просьбой относится к своим детям внимательней.

Действительно, в одиночестве дети с любопытством познают мир. Бесконечный интерес ко всеми окружающему может сыграть злую шутку. Спички, зажигалки и газовые приборы - вот, что не должно попасть в руки к любознательному малышу.

Напомним, в апреле этого года двое мальчиков погибли во время пожара в частном доме. Спасатели моментально прибыли на место и стали вытаскивать людей из горящего здания. Им удалось спасти четырех человек, среди которых два мальчиков 2007 и 2012 года рождения, их мама и бабушка. Однако еще двух малышей (пяти и семи лет) спасатели не спасли. Дети погибли на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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