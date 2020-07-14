2020-07-14T15:08:46+03:00
Общество

Сотни байкеров простились с мотосеcтрой, погибшей при ДТП в Ростове

Любители двухколесного транспорта выразили соболезнования, большой колонной проехавшись по улицам [видео]
Дадаян Давид
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На улицах города видели сотни байкеров. Фото: соц. сети.На улицах города видели сотни байкеров. Фото: соц. сети.
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В Ростове-на-Дону сегодня, 14 июля, состоялся мотопробег в знак прощания с 28-летней девушкой-байкером, которая погибла при ДТП на выходных. Она двигалась по левому берегу Дона вместе со своими знакомыми, когда ее сбил пьяный водитель на дорогой иномарке.

Все байкерское сообщество Дона не смогло остаться в стороне этой трагедии. В ночь с 11 на 12 июля на улице Левобережной 28-летняя девушка за рулем мотоцикла разбиралась насмерть. Интересно, что она ехала в колонне со своими знакомыми. Никто не нарушал правил и скоростной режим.

Вдруг из за угла вылетела «БМВ» и снесла мотоцикл, на котором была девушка. Удар был такой силы, что она перелетела через легковой автомобиль, разбив лобовое стекло головой. От полученных травм скончалась на месте. У погибшей остался маленький сын.

Сотрудники ГИБДД уже разбираются в деталях случившегося. Свидетели говорят, что водитель иномарки был сильно пьян и еле держался на ногах. Более того, в таком же состоянии находились и пассажиры.

Сегодня в память о девушке байкеры организовали мотопробег по улицам южной столицы. Сотни наездников собрались, чтобы помянуть свою мотосестру. Их двухколесные "жеребцы" поднимали шум, который был слышал за многие километры.

Без названия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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