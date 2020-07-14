2020-07-14T16:26:09+03:00
Общество

В Ростове шторм повалил десятки деревьев

Некоторые растений испортили припаркованный автомобили
Дадаян Давид
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Последствия ураганного ветра. Фото: администрация РостоваПоследствия ураганного ветра. Фото: администрация Ростова
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Накануне в Ростове-на-Дону во время сильного шторма в разных районах города обрушились деревья. Всего 20 растений не выдержали ураганного ветра и обильных осадков, которые выпали на донской столицу. Коммунальщики до сих пор устраняют последствия вчерашних катаклизм.

На сайте городской администрации сообщили, что за время пока шел дождь на номер 112 поступило 20 сообщений об аварийных ситуациях, связанных с обрушением деревьев и веток. На следующий день стало ясно, что больше всего растений упало в Октябрьском районе города - 6. В остальных - от одного до трех деревьев.

Сегодня, 14 июля, на местах работают сотрудники коммунальных служб. На девять самых сложных случаев выезжали поисково-спасательные группы Управления по делам ГО и ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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