2020-07-14T18:47:08+03:00
Общество

На улице в Новошахтинске заметили верблюда

Животное «крутилось» около мусорных баков
Иван ТИМОФЕЕВ
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Верблюд в городе попал в объектив фотоаппарат. Фото: соцсетиВерблюд в городе попал в объектив фотоаппарат. Фото: соцсети
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Сегодня, 14 июля, в городском паблике появился пост о том, что в Новошахтинске, на улице Харбковской, 201, прогуливается верблюд. Животное какое-то время бродило вдоль проезжей части. Затем верблюд подошел к мусорным жбанам и стал спокойно жевать отходы.

Очевидцы сообщили, что животное живет в передвижном зоопарке.

- Разве это нормально – есть из мусорного жбана? – возмутилась автор поста.

Подписчики паблика не увидели в этом факте ничего страшного. Один из пользователей даже вспомнил бездомных, которые также иногда находят продукты в мусорке.

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В одном из городских пабликов было опубликовано видео лисы, которая прогуливалась среди машин и многоэтажек. Автор ролика уверял: кадры были сделаны в одном из новых спальных микрорайонов Ростова-на-Дону.

- Настоящая лиса навестила сегодня вечером жителей Суворовского, - подписал он видеокадры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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