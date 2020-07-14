Вывозной борт из США привез в донскую столицу 90 россиян

14 Июль 2020 2020-07-14T18:55:21+03:00

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В ростовском аэропорту накануне приземлился вывозной борт из Нью-Йорка.

Изначально самолет приземлился в Москве, а оттуда с пересадкой туристы, застрявшие во время пандемии заграницей, отправились в Ростов-на-Дону. Из 90 человек, находившихся на борту, были 37 жителей Ростовской области. Из них - 19 человек из Ростова-на-Дону, четверо из Усть-Донецка, по трое из Новочеркасска и Аксая, по два человека из Сальского района и Таганрога, по одному - из Каменска-Шахтинского, Батайска, Азовского и Багаевского районов.

Вывозным рейсом из США в донскую столицу также прибыли жители Самарской области, Ставрополя, Калмыкии, Крыма, Краснодара и Донецкой Народной Республики.

Восьмерых пассажиров направили в обсерватор. Об этом сообщили в областном оперштабе по коронавирусу.

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В самолете есть даже иностранные граждане.

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ИСТОЧНИК KP.RU