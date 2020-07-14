2020-07-14T20:56:28+03:00
Происшествия

"Типичное пьяное быдло": четверо ростовчан под шафе едва не утонули после резкого поворота катера

Судно перевернулось и все пассажиры оказались в воде
Виктория Никитина
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В Ростове компания пьяных парней едва не утонула после крушения катера. Фото: соцсетиВ Ростове компания пьяных парней едва не утонула после крушения катера. Фото: соцсети
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В донской столице четверо пьяных местных жителей едва не пошли камнем ко дну во время катания на катере.

Инцидент произошел вблизи Зеленого острова. Компания, которая была изрядно под шафе решила покататься на катере. Четверо нетрезвых парней резко вошли на судне в поворот и оно перевернулось. Молодые люди оказались в воде, но на их счастье, поблизости оказались спасатели, которые помогли тонущим выбраться из воды.

О произошедшем очевидцы сообщили в одном из городских пабликов соцсети и выложили видеозапись с места происшествия. Пользователи резко раскритиковали поведение пьяной компании.

«Спасатели помешали естественному отбору», «Типичное пьяное быдло. Необходим полный запрет на продажу алкоголя и жесткий контроль за этим запретом, вплоть до 10 лет тюрьмы как минимум! Я бы лично сам сдавал полиции тех, кто подпольно изготовляет алкоголь!», «На дорогах пьяные ДТП совершают, так они теперь и в воде завелись беспорядок устраивать», - написали ростовчане.

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На окраине Ростова в акватории Дона перевернулась моторная лодка, в которой находились три человека.

На месте работают спасатели и следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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