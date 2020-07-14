В Ростовской области кассир и бухгалтер школы оказались на скамье подсудимых за мошенничество

14 Июль 2020 2020-07-14T21:29:32+03:00

Они присвоили более 600 тысяч рублей

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В Ростовской области две сотрудницы школы предстали перед судом по обвинению в мошенничестве.

В ходе следствия стало известно, что кассир и главный бухгалтер общеобразовательного учреждения в Ремонтненском районе с января по июнь 2019 года намеренно завышали размер своей заработной платы. Для своих махинаций они использовали электронную подпись директора. Таким образом им удалось присвоить более 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Фигурантки получили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года каждой.

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Общая сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU