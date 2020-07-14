Полыхающую среди ночи иномарку тушили четверо пожарных и две машины
Минувшей ночью в донской столице по неизвестной причине вспыхнула иномарка.
Инцидент произошел в Октябрьском районе города на улице Таганрогской около трех часов ночи. Загорелся автомобиль Mazda, пламя практически моментально охватило всю ману и распространилось на четыре квадратных метра.
Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных. Огнеборцы приехали в составе четырех человек и двух единиц техники. Пламя они смогли потушить в течение пяти минут.
- В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Устанавливается причина возгорания.
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Часто причиной возгорания становится неосторожное обращение с огнем.
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ИСТОЧНИК KP.RU