2020-07-15T08:41:25+03:00
Общество

В донской столице увеличат количество площадок под ярмарки

Число их увеличится с 20 до 67
Виктория Никитина
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В Ростове откроются новые ярмаркиВ Ростове откроются новые ярмаркиФото: "КП" Архив
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В Ростове запланировали более, чем в три раза будет увеличить количество площадок для ярмарочной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что на данный момент производители получают места на ярмарках бесплатно. Покупатели могут приобрести продукцию по более низким ценам. Каждый год количество проводимых ярмарок возрастает. В 2018 году их было 37, в 2019 году - 41.

В скором времени ярмарок станет еще больше из-за увеличения количества мест их проведения. Число площадок планируется увеличить с 20 до 67.

- Приоритетом останется безопасность людей, организация торговли в строгом соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, - заявил глава города Алексей Логвиненко.

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В Ростове пройдет ярмарка в европейских традициях.

Ярмарка будет проходить с 15 декабря до 15 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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