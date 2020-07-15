В донской столице увеличат количество площадок под ярмарки

15 Июль 2020 2020-07-15T08:41:25+03:00

Число их увеличится с 20 до 67

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В Ростове запланировали более, чем в три раза будет увеличить количество площадок для ярмарочной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что на данный момент производители получают места на ярмарках бесплатно. Покупатели могут приобрести продукцию по более низким ценам. Каждый год количество проводимых ярмарок возрастает. В 2018 году их было 37, в 2019 году - 41.

В скором времени ярмарок станет еще больше из-за увеличения количества мест их проведения. Число площадок планируется увеличить с 20 до 67.

- Приоритетом останется безопасность людей, организация торговли в строгом соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, - заявил глава города Алексей Логвиненко.

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Ярмарка будет проходить с 15 декабря до 15 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU