2020-07-15T09:04:10+03:00
Происшествия

В центре донской столицы таксист протаранил патрульный автомобиль ДПС

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка
Виктория Никитина
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В Ростове водитель такси протаранил машину ДПСВ Ростове водитель такси протаранил машину ДПС
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В центре Ростова таксист "догнал" патрульный автомобиль.

Инцидент произошел вечером, 14 июля в переулке Халтуринском в районе дома №19. По предварительным данным, иномарка Hyundai Solaris под управлением 33-летнего таксиста протаранила автомобиль Lada Granta патрульной службы ДПС, который стоял со включенными проблесковыми маячками. От удара машина полиции влетела в припаркованную иномарку Toyota.

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - На данный момент устанавливают обстоятельства и подробности происшествия.

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Тройное ДТП произошло на одной из ростовских улиц.

От удара все три автомобиля оказались разбросанными по дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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