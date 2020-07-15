Донская прокуратура проверит законность платного входа на Соленом озере
Прокуратура Ростовской области проверит законность установления арендатором платного входа на пляж Соленого озера. Ранее ввелись новые правила: тот, кто хочет пройти к водоему через главный вход, должен заплатить 50 рублей. Тариф не распространяется на инвалидов, детей и ветеранов. Для них вход бесплатный.
Надзорное ведомство региона проверит организацию, которая обслуживает пляж на соблюдение водного законодательства. Если будут обнаружены нарушения, прокуратура отреагирует и примет необходимые меры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Резкое похолодание принесли проливные дожди в донскую столицу
Температура утром упадет до +17 градусов (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU