Донская прокуратура проверит законность платного входа на Соленом озере

15 Июль 2020 2020-07-15T10:48:45+03:00

Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства. Фото: архив "КП"

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Прокуратура Ростовской области проверит законность установления арендатором платного входа на пляж Соленого озера. Ранее ввелись новые правила: тот, кто хочет пройти к водоему через главный вход, должен заплатить 50 рублей. Тариф не распространяется на инвалидов, детей и ветеранов. Для них вход бесплатный.

Надзорное ведомство региона проверит организацию, которая обслуживает пляж на соблюдение водного законодательства. Если будут обнаружены нарушения, прокуратура отреагирует и примет необходимые меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU