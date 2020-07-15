Три автомобиля столкнулись на окраине Ростова

15 Июль 2020 2020-07-15T19:10:57+03:00

В Ростове столкнулись три машины. Фото: соцсети

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В донской столице случилась авария с участием трех автомобилей.

Инцидент произошел сегодня днём, 15 июля, на проспекте 40-летия Победы. Столкнулись Renault Duster, Lada Priora и ГАЗель.

К месту аварии незамедлительно прибыли ростовские спасатели. Они смогли быстро соориентироваться и оценить степень повреждений, которые получили водители легковушек и их транспорт. Затем они приняли решение извлечь пострадавших из смятых авто и перегрузить их в прибывшие кареты скорой помощи.

Оба пострадавших были доставлены в БСМП. Об этом сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельствах произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU