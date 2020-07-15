В Ростове обсудили направление первых веток метро
Уже через восемь лет в Ростове будут четко определены направления веток легкого метро. Об этом сообщил глава департамента транспорта Христофор Ермашов.
Пока является затруднительным назвать общую стоимость реализации проекта. В настоящее время только рассматриваются различные варианты развития сети.
- Это связь запад-восток. Мы обсуждали связь через Кизетериновскую балку, Вересаево, затем направить ветку в Александровку, - отметил Ермашов.
Кроме того, он добавил, что есть также вариант прокладывания ветки вдоль дороги параллельно 40-летию Победы и далее в Аксай. Еще один вариант — это север-юг.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Начать строительство метро в Ростове-на-Дону собираются в ближайшие пять лет.
Губернатор Василий Голубев дал подчиненным срок до конца месяца на уточнение реальных перспектив.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU