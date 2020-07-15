2020-07-15T19:59:39+03:00
Общество

В Ростове обсудили направление первых веток метро

"Легкое" метро в донской столице появится через восемь лет
Виктория Никитина
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Метро в Ростове появится через восемь летМетро в Ростове появится через восемь летФото: "КП" Архив
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Уже через восемь лет в Ростове будут четко определены направления веток легкого метро. Об этом сообщил глава департамента транспорта Христофор Ермашов.

Пока является затруднительным назвать общую стоимость реализации проекта. В настоящее время только рассматриваются различные варианты развития сети.

- Это связь запад-восток. Мы обсуждали связь через Кизетериновскую балку, Вересаево, затем направить ветку в Александровку, - отметил Ермашов.

Кроме того, он добавил, что есть также вариант прокладывания ветки вдоль дороги параллельно 40-летию Победы и далее в Аксай. Еще один вариант — это север-юг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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