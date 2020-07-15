Похитителя мопедов поймали в донской столице
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.
В ходе следствия стало известно, что 34-летний местный житель прогуливался по улице и увидел припаркованный мопед, укатил его, а затем продал. Владелец транспортного средства, обнаружив пропажу, незамедлительно обратился в полицию.
Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Стало известно, что ранее он уже был судим за кражу. Кроме того, стражи порядка установили причастность задержанного еще к одному аналогичному преступлению. Таким образом, общая сумма причиненного ущерба составила около 100 тысяч рулей. Вернуть владельцу удалось только один мопед.
- В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Злоумышленник уже был судим кражу и угон.
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ИСТОЧНИК KP.RU