Похитителя мопедов поймали в донской столице

15 Июль 2020 2020-07-15T21:18:20+03:00

Мужчина уже был судим за кражу

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 34-летний местный житель прогуливался по улице и увидел припаркованный мопед, укатил его, а затем продал. Владелец транспортного средства, обнаружив пропажу, незамедлительно обратился в полицию.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Стало известно, что ранее он уже был судим за кражу. Кроме того, стражи порядка установили причастность задержанного еще к одному аналогичному преступлению. Таким образом, общая сумма причиненного ущерба составила около 100 тысяч рулей. Вернуть владельцу удалось только один мопед.

- В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU