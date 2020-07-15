2020-07-15T21:18:20+03:00
Происшествия

Похитителя мопедов поймали в донской столице

Мужчина уже был судим за кражу
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове поймали серийного похитителя мопедовВ Ростове поймали серийного похитителя мопедовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 34-летний местный житель прогуливался по улице и увидел припаркованный мопед, укатил его, а затем продал. Владелец транспортного средства, обнаружив пропажу, незамедлительно обратился в полицию.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Стало известно, что ранее он уже был судим за кражу. Кроме того, стражи порядка установили причастность задержанного еще к одному аналогичному преступлению. Таким образом, общая сумма причиненного ущерба составила около 100 тысяч рулей. Вернуть владельцу удалось только один мопед.

- В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове рецидивист угнал мопед у местного жителя и собирался его продать.

Злоумышленник уже был судим кражу и угон.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В западном микрорайоне донской столице автолюбитель снес торговые лотки на тротуаре
Врачи смогли спасти глаз 13-летнему подростку
Похитителя мопедов поймали в донской столице
В Суворовском молодой водитель сбил пешехода
В Ростове обсудили направление первых веток метро
Ростовская звезда Playboy поразила фанатов «горячим» видео в откровенном купальнике
Три автомобиля столкнулись на окраине Ростова
В Ростовской области запретили посещать леса
В Ростовской области предприниматели пытаются уйти «в тень»
Отделение Ростовской областной больницы закрыли на карантин из-за коронавируса
В Ростове могут отменить несколько автобусных маршрутов
Кредитными каникулами активнее всего пользовались жители Юга России
На Дону ужесточили масочный режим в магазинах
Месть отвергнутого ловеласа: ростовчанин пережил отказ любимой, но «наказал» ее за бессердечие на 40 тысяч рублей
Международные полеты в аэропорту "Платов" возобновят с 15 июля
Власти планируют к 2028 году определить маршруты легкого метро в Ростове
Главу Азова выпустили из- под домашнего ареста
Ростовская звезда Playboy попрощалась с подписчиками из-за проблем с фигурой
Донская прокуратура проверит законность платного входа на Соленом озере
На Дону объявили экстренное предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность
В Ростове движение по мосту на Малиновского будут запрещать по ночам
В центре донской столицы таксист протаранил патрульный автомобиль ДПС
В донской столице увеличат количество площадок под ярмарки
Пять новых светофоров появятся на улицах донской столицы
Полыхающую среди ночи иномарку тушили четверо пожарных и две машины
В Ростовской области кассир и бухгалтер школы оказались на скамье подсудимых за мошенничество
"Типичное пьяное быдло": четверо ростовчан под шафе едва не утонули после резкого поворота катера
В донской столице неутерпевший мужчина справил нужду с моста прямо на прохожих
Вывозной борт из США привез в донскую столицу 90 россиян