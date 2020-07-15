2020-07-15T21:57:18+03:00
Происшествия

В западном микрорайоне донской столице автолюбитель снес торговые лотки на тротуаре

«Какое-то обострение у людей после карантина»
Виктория Никитина
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В Ростове автомобилист снес торговые лотки на западном. Фото: соцсетиВ Ростове автомобилист снес торговые лотки на западном. Фото: соцсети
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В Ростове местный житель на иномарке снес торговые лотки на тротуаре.

Свидетелями произошедшего стали прохожие. По их словам, инцидент произошел на улице Зорге, неподалеку от местного супермаркета. Последствия аварии были сняты на видео, а запись опубликована в одном из городских пабликов соцсети.

- На Зорге, 35 мужчина на Hyundai Solaris выехал на тротуар, протаранил несколько мини-ларьков и остановился возле Пятерочки. Чудо, что люди не пострадали, - написал автор поста.

На ролике отчетливо видно, что во время маневра автомобиль передавил все товары, которыми торговали работники лотков возле супермаркета.

«Какое-то обострение у людей после карантина», «С цепи все сорвались, что ли?.. Авария на аварии. И ладно бы такие, так с жертвами же», - прокомментировали произошедшее пользователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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