В столкновении с полицейской машиной в Ростовской области погибла пассажирка легковушки

20 Июль 2020 2020-07-20T09:00:07+03:00

Еще одно ДТП с машиной полиции случилось в Ростовской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кроме того, травмы получил и пятилетний ребенок

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В Ростовской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

Авария случилась в минувшее воскресенье в городе Батайске. В результате столкновения погибла пассажирка легкового автомобиля и пострадал находившийся в нем пятилетний ребенок.

- В 17:10 на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградская в городе Батайске, по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся со служебным автомобилем полиции. В результате столкновения госпитализированы пассажиры ВАЗ-2107 (женщина, 1984 года рождения и ребенок, 2015 года рождения). Женщина впоследствии скончалась, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время, по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего..

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ИСТОЧНИК KP.RU