2020-07-20T09:18:01+03:00
Общество

Потерявший номера во время потопа ростовский автомобилист решил их просто нарисовать

Теперь он спокойно рассекает по городу
Виктория Никитина
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В Ростове сфотографировали автомобилиста с нарисованными номерами. Фото: соцсетиВ Ростове сфотографировали автомобилиста с нарисованными номерами. Фото: соцсети
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В донской столице обнаружили автомобилиста с нарисованными номерами на машине.

Похоже, автовладелец лишился их во время потопа, произошедшего недавно в Ростове. Но ездить по городу ему, судя по всему, надо позарез, поэтому он не нашел ничего лучше, чем просто нарисовать их маркером и прикрепить на положенное место.

Этого смекалистого автомобилиста заметили на улицах Ростова и сфотографировали. Снимки были выложены в одном из городских пабликов соцсети. Там их незамедлительно прокомментировали пользователи.

"Ростовская смекалка - нет номера, нарисуй!", "Нет номера, а теперь и водительского удостоверения не будет", - разошлись мнения пользователей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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