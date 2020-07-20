Потерявший номера во время потопа ростовский автомобилист решил их просто нарисовать
В донской столице обнаружили автомобилиста с нарисованными номерами на машине.
Похоже, автовладелец лишился их во время потопа, произошедшего недавно в Ростове. Но ездить по городу ему, судя по всему, надо позарез, поэтому он не нашел ничего лучше, чем просто нарисовать их маркером и прикрепить на положенное место.
Этого смекалистого автомобилиста заметили на улицах Ростова и сфотографировали. Снимки были выложены в одном из городских пабликов соцсети. Там их незамедлительно прокомментировали пользователи.
"Ростовская смекалка - нет номера, нарисуй!", "Нет номера, а теперь и водительского удостоверения не будет", - разошлись мнения пользователей.
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ИСТОЧНИК KP.RU