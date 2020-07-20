Потерявший номера во время потопа ростовский автомобилист решил их просто нарисовать

20 Июль 2020 2020-07-20T09:18:01+03:00

Теперь он спокойно рассекает по городу

Изменить размер текста: A A

В донской столице обнаружили автомобилиста с нарисованными номерами на машине.

Похоже, автовладелец лишился их во время потопа, произошедшего недавно в Ростове. Но ездить по городу ему, судя по всему, надо позарез, поэтому он не нашел ничего лучше, чем просто нарисовать их маркером и прикрепить на положенное место.

Этого смекалистого автомобилиста заметили на улицах Ростова и сфотографировали. Снимки были выложены в одном из городских пабликов соцсети. Там их незамедлительно прокомментировали пользователи.

"Ростовская смекалка - нет номера, нарисуй!", "Нет номера, а теперь и водительского удостоверения не будет", - разошлись мнения пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону крутые автономера продают по 1,5 млн рублей.

В Интернете идет бойкая торговля крутыми сериями РОС, ААА, ЕКХ и МММ.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU