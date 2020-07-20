«Ты сможешь»: болельщики проводили японского футболиста в «Ростов» на русском языке

20 Июль 2020 2020-07-20T13:43:05+03:00

26-летний Кенто Хасимото провел свой последний матч за «Токио» перед тем, как отправится в донскую столицу [видео]

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Совсем недавно стало известно, что состав ФК «Ростов» пополнится новым игроком – Кэнто Хасимото. 26-летний футболист долгое время выступал за родной клуб «Токио», где и состоялся как профессиональный футболист.

Кэнто провел свой последний матч на родине. Болельщики тепло проводили игрока, подготовив баннер на русском языке с надписью «Ты сможешь».

В опубликованном ролике на «Ю-туб» японского клуба видно, как игроки и тренера прощаются с 26-летним воспитанником. Он проходит в живом коридоре и благодарит каждого из своих наставников и коллег по команде. После звучит специальная речь, заранее заготовленная для всех болельщиков.

Напомним, ранее «Ростов» объявил о подписании с Хасимото четырехлетнего контракта. 26-летний хавбек является игроком сборной Японии. В составе «Токио» он провел 164 матча, в которых забил 17 голов и отдал 6 голевых передач.

Кэнто.26-летний футболист прощается с командой

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ИСТОЧНИК KP.RU