Пострадавшего при нападении экс-директора «Ростсельмаша» перевели в областную больницу
Бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова перевели в Ростовскую областную клиническую больницу. Эту информацию подтвердили в азовской ЦГБ.
Напомним, в дом Юрия Пескова в Новомаргаритово ворвались преступники. Они напали на хозяина жилища и его сестру. В результате женщина скончалась, мужчина получил травмы.
19 июля пострадавшего положили в азовскую городскую больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. Состояние Пескова оценивалось как удовлетворительное. Однако в тот же день его перевели в ростовскую больницу.
Подозреваемых уже задержали. Среди них трое – из Азовского района, один – из Санкт-Петербурга. Правоохранители предполагают, что мужчины ездили по российским городам и промышляли грабежами. В настоящее время проверяется их причастность к убийству 100-летнего ветерана в Башкирии и разбойному нападению на предпринимателя в Великих Луках.
СК задержал подозреваемых в нападении на дом бывшего главы «Ростсельмаша».
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ИСТОЧНИК KP.RU