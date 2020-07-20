Пострадавшего при нападении экс-директора «Ростсельмаша» перевели в областную больницу

20 Июль 2020 2020-07-20T18:23:20+03:00

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Бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова перевели в Ростовскую областную клиническую больницу. Эту информацию подтвердили в азовской ЦГБ.

Напомним, в дом Юрия Пескова в Новомаргаритово ворвались преступники. Они напали на хозяина жилища и его сестру. В результате женщина скончалась, мужчина получил травмы.

19 июля пострадавшего положили в азовскую городскую больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. Состояние Пескова оценивалось как удовлетворительное. Однако в тот же день его перевели в ростовскую больницу.

Подозреваемых уже задержали. Среди них трое – из Азовского района, один – из Санкт-Петербурга. Правоохранители предполагают, что мужчины ездили по российским городам и промышляли грабежами. В настоящее время проверяется их причастность к убийству 100-летнего ветерана в Башкирии и разбойному нападению на предпринимателя в Великих Луках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/791555" frameborder="0"></iframe> СК задержал подозреваемых в нападении на дом бывшего главы «Ростсельмаша».

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ИСТОЧНИК KP.RU