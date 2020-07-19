2020-07-19T21:22:57+03:00
Общество

Диагностировали травму головы: медики рассказали о состоянии бывшего директора «Ростсельмаша»

Юрия Пескова госпитализировали в азовскую ЦГБ
Михаил Стрижев
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У Юрия Пескова диагностировали черепно-мозговую травмуУ Юрия Пескова диагностировали черепно-мозговую травмуФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Стало известно о состоянии пострадавшего при нападении бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова. Подробности рассказали в Центральной городской больнице Азова.

Песков поступил в медучреждение 19 июля после обеда. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму средней тяжести.

– Состояние здоровья Юрия Александровича – удовлетворительное, – добавили в больнице.

Напомним, о нападении на дом бывшего гендиректора «Ростсельмаша» стало известно 19 июля. По данным источника «Комсомольской правды на Дону», в этот день к Юрию Пескову пришли соцработница и сосед. Дома они обнаружили тело сестры Пескова Аллы. Сам же мужчина пострадал и был доставлен в больницу. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статьям «Разбой», «Убийство», «Покушение на убийство». В настоящее время правоохранители выясняют все подробности случившегося. Предположительно, мотивом для нападения могла стать корысть. Известно, что несколько дней назад Песков снимал в банке крупную сумму денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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