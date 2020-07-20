В Ростове-на-Дону увеличат коллектор на Малиновского, чтобы избежать подтоплений

20 Июль 2020 2020-07-20T21:08:39+03:00

Диаметр запланировали расширить больше, чем в два раза

Изменить размер текста: A A

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил подготовить документы для увеличения коллектора в Западном микрорайоне.

Напомним, что сооружение находится на улице Малиновского. Ситименеджер решил, что увеличение диаметра коллектора поможет избежать новых потопов, так как возрастет его пропускная способность. Согласно подготовленным уже сейчас документам размер коллектора будет увеличен больше, чем в два раза - с 1,5 до 3,6 метров.

Логвиненко отметил, что из-за того, что район с каждым месяцем разрастается все больше, коллектор попросту перестал справляться с нагрузкой. И есть вероятность, что именно поэтому Западный микрорайон пострадал при потопе больше всего.

- Мы понимаем, что реконструкция потребует больших финансовых вложений. Поэтому будем ходатайствовать о выделении средств перед Губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Но до того, как начнутся работы необходимо принять меры, чтобы ни люди, ни их имущество не пострадало. Если же стихия снова разбушуется, то движение по улице Малиновского будет перекрыто, а также предусмотрены варианты объездных путей и установлены ограничивающие знаки.

Ситименеджер попросил обратить внимание и на водоотведение на на проезжих частях, дворах многоквартирных дворов промышленных зонах, а также на территориях ТРЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Улицы Ростова-на-Дону затопило после сильного ливня.

На помощь горожанам пришли спасатели.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU