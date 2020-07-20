2020-07-20T21:08:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону увеличат коллектор на Малиновского, чтобы избежать подтоплений

Диаметр запланировали расширить больше, чем в два раза
Виктория Никитина
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В Ростове нашли решение проблемы потопов на Западном. Фото: администрация РостоваВ Ростове нашли решение проблемы потопов на Западном. Фото: администрация Ростова
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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил подготовить документы для увеличения коллектора в Западном микрорайоне.

Напомним, что сооружение находится на улице Малиновского. Ситименеджер решил, что увеличение диаметра коллектора поможет избежать новых потопов, так как возрастет его пропускная способность. Согласно подготовленным уже сейчас документам размер коллектора будет увеличен больше, чем в два раза - с 1,5 до 3,6 метров.

Логвиненко отметил, что из-за того, что район с каждым месяцем разрастается все больше, коллектор попросту перестал справляться с нагрузкой. И есть вероятность, что именно поэтому Западный микрорайон пострадал при потопе больше всего.

- Мы понимаем, что реконструкция потребует больших финансовых вложений. Поэтому будем ходатайствовать о выделении средств перед Губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Но до того, как начнутся работы необходимо принять меры, чтобы ни люди, ни их имущество не пострадало. Если же стихия снова разбушуется, то движение по улице Малиновского будет перекрыто, а также предусмотрены варианты объездных путей и установлены ограничивающие знаки.

Ситименеджер попросил обратить внимание и на водоотведение на на проезжих частях, дворах многоквартирных дворов промышленных зонах, а также на территориях ТРЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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