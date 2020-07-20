2020-07-20T20:49:03+03:00
Общество

Морг при БСМП перевыполнил госзадание вдвое

В 2020 году в учреждение уже поступило 4 450 трупов
Виктория Никитина
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Ростовский морг оказался переполненРостовский морг оказался переполненФото: "КП" Архив
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Ростовский морг при БСМП вдвое перевыполнил госзадание по трупам вдвое.

Учреждение оказалось переполнено. За прошедшую часть 2020 года в морг привезли уже 4 450 трупов. Стоит отметить, что, согласно госзаданию, штат сотрудников там рассчитан на 4,3 тысячи трупов. Об этом сообщает портал RostovGazeta со ссылкой на заведующую отделением экспертизы трупов ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Элеонору Бельскую.

- В день морг принимает до 50 трупов при максимальной нагрузке в 30. При этом большая часть — это люди, умершие естественной смертью. Привозить их в морг необходимости нет. Справку о смерти может выдать участковый врач, - отметила Бельская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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