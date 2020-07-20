Короткое замыкание кулера с водой едва не обернулось пожаром в ростовском следственном комитете
В донской столице едва не сгорело здание Главного Следственного управления МВД по Ростовской области.
Инцидент произошел еще в минувшую пятницу, 17 июля, в одном из служебных кабинетов ведомства, которое располагается на улице Обороны, 8. По предварительным данным, произошло короткое замыкание на кулере с водой. В связи с этим электроприбор загорелся и огонь распространился восемь квадратных метров.
На место происшествия быстро прибыли пожарные и благодаря их оперативным действиям возгорание удалось вовремя ликвидировать. Но без порчи имущества не обошлось - во время тушения пожара частично пострадали служебные документы, но, к счастью, из людей никто не пострадал. Следов проникновения посторонних лиц в кабинет не обнаружено.
В настоящее время по факту произошедшего проводится служебная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU