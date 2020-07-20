2020-07-20T22:02:12+03:00
Общество

Чрезвычайная пожароопасность снова ожидается в донской столице

На территории города действует особый противопожарный режим
Виктория Никитина
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В Ростове снова ожидается чрезвычайная пожароопасностьВ Ростове снова ожидается чрезвычайная пожароопасностьФото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону в ближайшие три дня ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС.

В донской столице столбики термометра снова поползут вверх и из-за этого с 21 по 23 июля есть вероятность возникновения ландшафтных пожаров в городских лесах. Возможны также возгорания сухой травы и камыша вдоль водоемов. Кроме того, велика вероятность пожаров на объектах экономики, расположенных в пожароопасных зонах.

Спасатели напомнили ростовчанам о том, что на территории города действует особый противопожарный режим. Горожанам категорически запрещено разводить костры, проводить работы с применением открытого огня и искрообразованием, за исключением аварийных, и въезжать на территорию лесов на транспорте.

А также нельзя разжигать мангалы, жечь траву на придомовой терриитории и бросать окурки.

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В некоторых районах Ростовской области по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Спасатели порекомендовали воздержаться от разведения костров.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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