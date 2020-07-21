Ростовчане потребовали вернуть на дороги автобусы №58
Ростовчане обратились к властям с просьбой вернуть на дороги автобусы №58. Инициатива была опубликована на сайте «Активный ростовчанин».
Напомним, что автобусы № 5 (Сельмаш – Центральный рынок – Сельмаш) и № 58 (Сельмаш – Центральный рынок – Сельмаш) были отменены в апреле прошлого года. На замену им выпустили автобусы № 35 (ЖК «Платовский» – Центральный рынок) и № 42 (ЖК «Платовский» – Центральный рынок). Всего на обоих маршрутах работает 30 машин. Кроме того, этим летом от Сельмаша до Центрального рынка по проспекту Ленина восстановили троллейбусный маршрут № 7.
Но некоторым горожанам по-прежнему сложно добираться до дома. Автор инициативы заявил, что после отмены автобусов № 58 «вернуться домой на транспорте стало практически невозможным».
- Автобусов № 35 достаточно мало, едут они раз в час, а после 20:00 вообще невозможно уехать с проспекта Ворошиловского без пересадки, так как у маршрута достаточно большая протяженность и маленькое количество транспортных средств. Аналогичная ситуация складывается утром, когда нужно ехать с проспекта Ленина на Буденновский проспект, – написал автор инициативы.
В настоящее время инициатива набрала всего два голоса в поддержку. Чтобы в администрации рассмотрели ее, нужно 500 голосов.
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Оба этих маршрута ездили на Сельмаш.
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ИСТОЧНИК KP.RU