2020-07-21T14:14:12+03:00
Общество

Мария Лиман показал плоский живот и напомнила о контрацепции

Звезда журнала для взрослых опубликовала откровенный снимок
Иван ТИМОФЕЕВ
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Мария Лиман - любительница откровенных фотографий. Фото: "Инстаграм" Марии ЛиманМария Лиман - любительница откровенных фотографий. Фото: "Инстаграм" Марии Лиман
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Сегодня, 21 июля, звезда журнала Playboy порадовала подписчиков «Инстаграм» очередной откровенной фотографией. Модель позирует перед объективом фотокамеры в белых плавках и в розовом топе. По всей видимости, фотография была сделана сразу после пробуждения.

На заднем плане - неубранная постель. На фотографии отлично виден плоский живот фотомодели.

- Доброе, пупсики! Ну как. Вы не болеете? Не забывайте предохраняться, - подписала фотографию ростовчанка.

Подписчики паблика уже оставили десятки восторженных комментариев.

Пользователи написали, что Лиман прекрасна и очаровательна. Однако некоторые посоветовали девушке набрать вес.

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Известная «горячими» фотосессиями в откровенных мужских журналах 25-летняя модель Мария Лиман получила неожиданное предложение о работе. Красавицу-брюнетку порекомендовали на солидную должность в ростовской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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