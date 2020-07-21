Мария Лиман показал плоский живот и напомнила о контрацепции
Сегодня, 21 июля, звезда журнала Playboy порадовала подписчиков «Инстаграм» очередной откровенной фотографией. Модель позирует перед объективом фотокамеры в белых плавках и в розовом топе. По всей видимости, фотография была сделана сразу после пробуждения.
На заднем плане - неубранная постель. На фотографии отлично виден плоский живот фотомодели.
- Доброе, пупсики! Ну как. Вы не болеете? Не забывайте предохраняться, - подписала фотографию ростовчанка.
Подписчики паблика уже оставили десятки восторженных комментариев.
Пользователи написали, что Лиман прекрасна и очаровательна. Однако некоторые посоветовали девушке набрать вес.
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ИСТОЧНИК KP.RU