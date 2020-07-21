На Дону оштрафовали 60 человек за отсутствие масок

21 Июль 2020 2020-07-21T18:50:04+03:00

Многие люди пытались импровизировать, чтобы не получить штраф. Фото: администрация Ростова

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Сегодня, 21 июля, стало известно, что в Ростовской области полицейские выписали 60 административных протоколов за нарушение масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили на сайте администрации донской столицы.

Эти цифры говорят о выборочной проверки соблюдения масочного режима в донские автобусах и маршрутках. Только за последние сутки сотрудники административной инспекции вместе с правоохранителями проверели свыше 80 единиц общественного транспорта.

Инспектирование, которое проходило по принципу выборочной проверки, проходило на территории Центрального рынка. Это понятно, ведь очень многие ростовские маршруты именно здесь начинают и заканчивают свои рейсы.

Добавим, что за последние 10 дней власти проверили больше 550 автобусов, троллейбусов и трамваем. В результате проверяющие пришли к выводу, что подавляющее большинство горожан ответственно подходят к соблюдению масочного режима и надевают защиту.

Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Общественный транспорт является потенциально опасным местом с эпидемиологической точки зрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU