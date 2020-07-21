2020-07-21T18:50:04+03:00
Общество

На Дону оштрафовали 60 человек за отсутствие масок

Полицейские продолжают выборочно наказывать нарушителей масочного режима
Дадаян Давид
Поделиться:
Многие люди пытались импровизировать, чтобы не получить штраф. Фото: администрация РостоваМногие люди пытались импровизировать, чтобы не получить штраф. Фото: администрация Ростова
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 июля, стало известно, что в Ростовской области полицейские выписали 60 административных протоколов за нарушение масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили на сайте администрации донской столицы.

Эти цифры говорят о выборочной проверки соблюдения масочного режима в донские автобусах и маршрутках. Только за последние сутки сотрудники административной инспекции вместе с правоохранителями проверели свыше 80 единиц общественного транспорта.

Инспектирование, которое проходило по принципу выборочной проверки, проходило на территории Центрального рынка. Это понятно, ведь очень многие ростовские маршруты именно здесь начинают и заканчивают свои рейсы.

Добавим, что за последние 10 дней власти проверили больше 550 автобусов, троллейбусов и трамваем. В результате проверяющие пришли к выводу, что подавляющее большинство горожан ответственно подходят к соблюдению масочного режима и надевают защиту.

Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Общественный транспорт является потенциально опасным местом с эпидемиологической точки зрения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый этап снятия ограничений: донские музеи заработали в полную силу

Ранее допускались лишь экспозиции под открытым небом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области бывшего министра строительства приговорили к двум годам условно
Брить или не брить: Ростов попал в топ-10 самых бородатых городов России
В донской столице сгорел припаркованный грузовик
На Дону оштрафовали 60 человек за отсутствие масок
В Тамбове нашли пропавшую в начале июля 15-летнюю ростовчанку
В Ростовской области подорожал минимальный набор продуктов
В нескольких поселках и хуторах Ростовской области ввели карантин из-за бруцеллеза
Стало известно, как будет работать интерактивный фонтан в парке «Левобережный»
В Ростове отделение центра занятости закрыли на карантин из-за коронавируса
В Ростове благоустроят Зеленый остров за 45 миллионов рублей
Скончался начальник противопожарной службы Ростовской области
Экс-главу пресс-службы администрации донской столицы будут судить в Ростове
Мария Лиман показал плоский живот и напомнила о контрацепции
Массовый сброс стройотходов вновь зафиксирован в Ростове-на-Дону
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Новый поезд в Крым будет делать транзитную остановку в Ростове
Его дело – табак! Ростовчанин открыл в гараже завод по изготовлению сигарет
В Ростове водитель устроил стрельбу из пистолета, находясь в пробке
Ростовчане потребовали вернуть на дороги автобусы №58
Чрезвычайная пожароопасность снова ожидается в донской столице
Короткое замыкание кулера с водой едва не обернулось пожаром в ростовском следственном комитете
Морг при БСМП перевыполнил госзадание вдвое
В Ростове-на-Дону увеличат коллектор на Малиновского, чтобы избежать подтоплений
Казаки пообещали помочь в восстановлении мемориала на Змиевской балке
Пострадавшего при нападении экс-директора «Ростсельмаша» перевели в областную больницу