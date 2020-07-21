В донской столице сгорел припаркованный грузовик

21 Июль 2020 2020-07-21T19:06:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове по неизвестной причине дотла сгорела ГАЗель.

Инцидент произошел сегодня, 21 июля, около половины четвертого вечера на улице Плиева в районе дома № 24. Грузовик был припаркован на обочине дороги и внезапно вспыхнуло пламя, огонь за считанные минуты распространился по всему автомобилю.

Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных. К моменту приезда огнеборцев огонь распространился на пять квадратных метров. Тушить пожар прибыли девять спасателей, две пожарные автоцистерны, а также два мотоцикла. Полностью ликвидировать возгорание им удалось за 10 минут.

- В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Устанавливается причина случившегося.

Стоит отметить, что машина полностью сгорела: все стекла лопнули, а весь салон и краска снаружи оказались выжжены огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дым столбом: автомобиль сгорел в Первомайском районе Ростова.

Иномарка вспыхнула на Менжинского.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU