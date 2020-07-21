2020-07-21T19:06:39+03:00
Происшествия

В донской столице сгорел припаркованный грузовик

Горящую ГАЗель тушили сразу девять пожарных
Виктория Никитина
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В Ростове сгорел припаркованный на обочине дороги грузовик. Фото: соцсетиВ Ростове сгорел припаркованный на обочине дороги грузовик. Фото: соцсети
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В Ростове по неизвестной причине дотла сгорела ГАЗель.

Инцидент произошел сегодня, 21 июля, около половины четвертого вечера на улице Плиева в районе дома № 24. Грузовик был припаркован на обочине дороги и внезапно вспыхнуло пламя, огонь за считанные минуты распространился по всему автомобилю.

Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных. К моменту приезда огнеборцев огонь распространился на пять квадратных метров. Тушить пожар прибыли девять спасателей, две пожарные автоцистерны, а также два мотоцикла. Полностью ликвидировать возгорание им удалось за 10 минут.

- В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Устанавливается причина случившегося.

Стоит отметить, что машина полностью сгорела: все стекла лопнули, а весь салон и краска снаружи оказались выжжены огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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