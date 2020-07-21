2020-07-21T19:42:27+03:00
Общество

Брить или не брить: Ростов попал в топ-10 самых бородатых городов России

Средняя длина бороды ростовчан составляет 2,3 сантиметра
Виктория Никитина
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Ростовские бородачи заняли 10-е место в рейтинге самых бородатых городов РоссииРостовские бородачи заняли 10-е место в рейтинге самых бородатых городов РоссииФото: "КП" Архив
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Ростовские бородачи занимают 10-е место в рейтинге самых бородатых городов России.

Согласно проведенному наблюдению "МК", средняя длина растительности на лице ростовских мачо составляет около 2,3 сантиметра. С таким показателем донская столица находится на последнем месте рейтинга.

В тройке лидеров Новосибирск (6,3 см), Челябинск (5,8 см) и Санкт-Петербург (5,2 см).

Аналитики уверены, что длина бороды может говорить о качествах и предпочтениях мужчины.

- Мы регулярно изучаем зависимость наличия бороды и ее длины от социальных, культурных и климатических особенностей региона. Нам важно понимать, что именно оказывает наибольшее влияние на наличие и предпочтительную длину бороды: мода, религия, семейные традиции, уровень благосостояния или климатические условия? - пояснил изданию основатель сети барбершопов Антон Василенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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