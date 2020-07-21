В Ростовской области обнаружили останки 15 красноармейцев времен ВОВ

21 Июль 2020 2020-07-21T20:46:08+03:00

Останки одного из бойцов подняты на поверхность вместе с личными вещами

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В донском регионе во время проведения раскопок обнаружили останки бойцов Красной Армии.

Работы начались уже после снятия ограничительных мер по противодействую коронавирусной инфекции. В ходе экспедиции "Кровь и Слава Миуса" на территории Куйбышевского района около хутора Новобахмутский археологи обнаружили останки 15 красноармейцев.

Один солдат был поднят на поверхность с личными вещами. При нем были гвардейский значок, ложка с нацарапанной буквой "Н" и истлевшая красноармейская книжка. При раскопках найдены также стеклянная фляжка и гильзы снарядов.

- Найденные исторические предметы отправятся в музейную коллекцию, а останки бойцов будут с почестями перезахоронены. Мы работаем не ради артефактов, а ради восстановления судеб пропавших на войне бойцов, - сообщила руководитель казачьего поискового отряда "Старый Миус" Марина Шевченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU