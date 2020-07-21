2020-07-21T22:08:43+03:00
Общество

Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о материальности мыслей

Девушка с семьей отдыхает в Турции
Виктория Никитина
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Мысли Виктории Лопыревой материализовались. Фото: аккаунт Инстаграм Виктории ЛопыревойМысли Виктории Лопыревой материализовались. Фото: аккаунт Инстаграм Виктории Лопыревой
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Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, что совсем недавно побывала в месте своей мечты и в том составе, в котором желала.

Напомним, что сейчас модель отдыхает в Турции вместе со своей семьей - мужем и сыном. Туда они перебрались из Дубая на частном самолете, так как официально границы России и Турции еще закрыты.

В своем аккаунте Инстаграм Виктория поделилась очередным жарким снимком и своими мыслями. Девушка опубликовала фото, на котором она изящно позирует на фоне зеленой изгороди.

- Мысли материальны! Я провела много мероприятий в Турции, побывала закрытая территория с красивыми виллами, шикарным сервисом и частным пляжем. Тогда подумала, что это хорошее место для семьи с ребенком - и полетела дальше. Прошло несколько лет, теперь я тут, у меня есть семья и ребенок, - написала под фото модель.

Пользователи не смогли пройти мимо поста Лопыревой. И всего за час он собрал почти пять тысяч лайков.

"Шикарные ноги, талантливая бизнес-леди Виктория", "Идеальная! обожаю тебя!", "Согласна, Вика, мысли материальны, мы посылаем их во Вселенную", - написали поклонники Виктории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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