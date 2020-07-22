Бывший сотрудник сотовой службы пойдет под суд за продажу данных абонентов

22 Июль 2020 2020-07-22T08:29:30+03:00

В Ростове сотрудник телефонной компании пойдет под суд за нарушение тайны телефонных переговоров Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

В донской столице в суд передали дело, заведенное в отношении бывшего сотрудника сотовой компании.

Следствие выяснило, что экс-специалист офиса продаж и обслуживания продавал данные абонентов посторонним. Свое преступление он совершил еще в сентябре 2019 года.

- Сотрудник получил от местной жительницы 500 рублей. За это он передал ей детализацию телефонных соединений по одному из номеров, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Стоит отметить, что эти действия привели к нарушению тайна телефонных переговоров. После этого было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону к двум годам приговорили сотрудника салона связи за продажу детализации звонков клиента.

Мужчину обвиняли по двум статьям уголовного кодекса.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU