2020-07-22T08:29:30+03:00
Происшествия

Бывший сотрудник сотовой службы пойдет под суд за продажу данных абонентов

Злоумышленник нарушил тайну телефонных переговоров
Виктория Никитина
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В Ростове сотрудник телефонной компании пойдет под суд за нарушение тайны телефонных переговоровВ Ростове сотрудник телефонной компании пойдет под суд за нарушение тайны телефонных переговоровФото: "КП" Архив
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В донской столице в суд передали дело, заведенное в отношении бывшего сотрудника сотовой компании.

Следствие выяснило, что экс-специалист офиса продаж и обслуживания продавал данные абонентов посторонним. Свое преступление он совершил еще в сентябре 2019 года.

- Сотрудник получил от местной жительницы 500 рублей. За это он передал ей детализацию телефонных соединений по одному из номеров, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Стоит отметить, что эти действия привели к нарушению тайна телефонных переговоров. После этого было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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