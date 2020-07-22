Еще одна ростовчанка на мотоцикле стала жертвой ДТП
В Ростове случилась авария с участием мотоцикла.
Инцидент произошел вчера, 21 июля, вечером на перекрестке улицы Евдокимова и улицы Бодрой. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля Lada Granta не пропустил мотоциклистку. В результате этого произошло столкновение и ростовчанка на железном коне получила травмы.
На место происшествия вызвали скорую помощь. Приехавшие медики госпитализировали пострадавшую. Вероятнее всего, ее отвезли в находящуюся поблизости БСМП.
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Кроме того, травмы получил и пятилетний ребенок.
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ИСТОЧНИК KP.RU