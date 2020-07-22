Еще одна ростовчанка на мотоцикле стала жертвой ДТП

22 Июль 2020 2020-07-22T08:54:24+03:00

В Ростове в ДТП пострадала очередная мотоциклистка. Фото: соцсети

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В Ростове случилась авария с участием мотоцикла.

Инцидент произошел вчера, 21 июля, вечером на перекрестке улицы Евдокимова и улицы Бодрой. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля Lada Granta не пропустил мотоциклистку. В результате этого произошло столкновение и ростовчанка на железном коне получила травмы.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Приехавшие медики госпитализировали пострадавшую. Вероятнее всего, ее отвезли в находящуюся поблизости БСМП.

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Кроме того, травмы получил и пятилетний ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU