История встреч "Ростов" - "Зенит": 47 матчей в РПЛ, 12 - выиграл донской клуб
Сегодня, 22 июля, на домашнем стадион ФК "Ростов" принимает питерский "Зенит". История противостояния двух принципиальных соперников насчитывает 47 матчей, из которых донской команде удалось выиграть только 12 раз. Для сравнения, "Зенит" оказывался сильнее в два раза чаще - 24 победы.
Занимательную статистику привели на официальной странице "Ростова" в социальных сетях. Выяснилось, что за все время борьбы только 11 раз встреч закончились ничьей. Видимо, южанам действительно помогают верные болельщики, ведь на стадионе «Ростов Арене» команды сыграли дважды, и оба раза победу одержали желто-синие – (3:1), (1:0).
Напомним, в матче 13-го тура южане в гостях уступили питерцам с крупным счётом – 6:1. Единственный мяч в нашей команде забил Роман Ерёменко, реализовав пенальти в конце игры.
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