2020-07-22T16:02:20+03:00
Спорт

История встреч "Ростов" - "Зенит": 47 матчей в РПЛ, 12 - выиграл донской клуб

При этом на домашнем стадионе "Ростов" дважды обыгрывал питерцев
Дадаян Давид
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На "Ростов Арене" клубы сыграли дважды, оба раза победу одержали "желто-синие". Фото: ФК "Ростов"На "Ростов Арене" клубы сыграли дважды, оба раза победу одержали "желто-синие". Фото: ФК "Ростов"
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Сегодня, 22 июля, на домашнем стадион ФК "Ростов" принимает питерский "Зенит". История противостояния двух принципиальных соперников насчитывает 47 матчей, из которых донской команде удалось выиграть только 12 раз. Для сравнения, "Зенит" оказывался сильнее в два раза чаще - 24 победы.

Занимательную статистику привели на официальной странице "Ростова" в социальных сетях. Выяснилось, что за все время борьбы только 11 раз встреч закончились ничьей. Видимо, южанам действительно помогают верные болельщики, ведь на стадионе «Ростов Арене» команды сыграли дважды, и оба раза победу одержали желто-синие – (3:1), (1:0).

Напомним, в матче 13-го тура южане в гостях уступили питерцам с крупным счётом – 6:1. Единственный мяч в нашей команде забил Роман Ерёменко, реализовав пенальти в конце игры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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